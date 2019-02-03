رئيس هيئة الرياضة يلتقي الفواز وأعضاء الاتحاد السعودي

المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز وأعضاء مجلس إدارته، اليوم الأحد، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

واطلع رئيس هيئة الرياضة خلال اللقاء على مهام لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسير أعمالها وآلية العمل المتبعة، مُشددًا على ضرورة قيام كل لجنة بممارسة اختصاصاتها وأداء مهامها، وفقًا لأنظمة ولوائح الاتحاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على أهمية الشفافية والوضوح في كافة القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه، والحرص على العمل التكاملي بين الاتحاد ورابطة دوري المحترفين السعودي.