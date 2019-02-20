رئيس وزراء ألبانيا يزور متحف المصمك ويشاهد فيلم الاقتحام واسترداد الرياض 

المواطن - الرياض

زار رئيس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما، بحضور أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس، والوفد المرافق، متحف المصمك التاريخي في الرياض، حيث كان في استقبالهم مدير المتحف ناصر بن عبدالكريم العريفي.

واستمع رئيس وزراء ألمانيا إلى شرح عن أهمية متحف المصمك ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة، وما قام به الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم المملكة.



وبعد ذلك تجول آدي راما والوفد المرافق له، داخل قاعات متحف المصمك، وشاهدوا ما يحتويه من صور ولوحات، كما شاهدوا فيلم اقتحام المصمك واسترداد مدينة الرياض على يد الملك عبدالعزيز (يرحمه الله).

وفي ختام الزيارة، أبدى رئيس وزراء ألبانيا خلال كلمة بسجل كبار الزوار للمصمك، إعجابه بما يحتويه هذا المتحف وما قام به الملك المؤسس الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) من كفاح في توحيد المملكة العربية السعودية، وما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من أعمال تطويرية للمواقع التراثية والأثرية بالمملكة.