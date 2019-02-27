رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

2019/02/27
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس).
ودعا حساب المواطن المستفيدين للتحقق من الأهلية  من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)



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