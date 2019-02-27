رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

المواطن - الرياض
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس).
ودعا حساب المواطن المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم صدور نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة (لشهر مارس).
ودعا حساب المواطن المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)
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