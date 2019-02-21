رابط التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة

المواطن - الرياض

يبدأ ديوان المراقبة العامة اعتبارًا من يوم غد الجمعة استقبال طلبات شغل الوظائف الإدارية التي أعلن عنها مؤخرًا.

وكان ديوان المراقبة العامة أعلن عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “موظف حاسب آلي”، على المرتبة الخامسة؛ وذلك للعمل في المركز الرئيسي للديوان بمدينة الرياض.

ولفت ديوان المراقبة العامة إلى أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومكملاً للسن النظامية لشغل الوظيفة العامة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– غير مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

– أن يحمل شهادة الدبلوم في تخصص الحاسب الآلي المعترف بها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وأوضح ديوان المراقبة العامة أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1440/6/17هـ ويستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 1440/6/18هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على موقع ديوان المراقبة العامة عبر الرابط التالي: (هنا)