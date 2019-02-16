راموس مهدد بالغياب عن مباراة الريال ضد برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أصبح قائد المرينغي، سيرجيو راموس، مُهددًا بالغياب عن مباراة الريال ضد برشلونة، التي ستُقام في الثاني من شهر مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي، راموس، يمتلك 4 بطاقات صفراء، ما سيؤدي إلى إيقافه مباراة واحدة، في حالة حصوله على بطاقة صفراء أخرى.

ومن المُقرر أن يلعب المرينغي في الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مباراة الريال ضد برشلونة مع فريق جيرونا، يوم غد الأحد، ثم يواجه ليفانتي، يوم 24 من شهر فبراير الجاري.

وشددت “ماركا”، على أن راموس قد يلجأ إلى الحصول على بطاقة صفراء في مباراة جيرونا غدًا، ليغيب في لقاء ليفانتي؛ لكي يكون مؤهلًا للمشاركة في مباراة الريال ضد برشلونة بالجولة الـ24.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن راموس يواجه نفس الأزمة في كأس الملك؛ حيث إنه سيغيب عن المباراة النهائية في حال تأهل المرينغي، إذا تلقى بطاقة صفراء ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ضد برشلونة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قد فتح تحقيقًا مؤخرًا للتأكد من تعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة أياكس ضد الريال، ليضمن المشاركة في الدور ربع النهائي من الشامبيونزليج في حال تأهل المرينغي.