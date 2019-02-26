رانيا يوسف أمام النيابة بعد اتهامها بالظهور في فيديو فاضح

المواطن - متابعة

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال التحقيق معها على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو إباحي، أنها فوجئت بانتشاره بعد أن روّجه مجهول، ونسبه لها زورًا.

وقالت رانيا يوسف في التحقيقات أمام النيابة المصرية، أمس الثلاثاء: إن العديد من زملائها الفنانين اتصلوا بها، وأخبروها بانتشار روابط على مواقع الإنترنت لمقطع فيديو إباحي لها، مؤكدة أنها طلبت من محاميها سرعة التقدم ببلاغ للنائب العام لمعرفة المتسبب في ترويج الفيديو.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها صممت على طلب سرعة القبض على مروج الفيديو.

وبعد ساعات قليلة من الاستماع لأقوالها في النيابة، نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورًا لها مرتدية “شورتًا” أخضر، على أحد الشواطئ.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، ألقت القبض على شبيهة رانيا يوسف وهي راقصة شهيرة، ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الإباحية الشهيرة وهن ممثلتان وسيدة أعمال، بالإضافة إلى مخرج شهير.