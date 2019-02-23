رباعي أوروبي يتعارك لضم نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم نادي برشلونة الإسباني يخطط للرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيتنافس مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني لضم راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان راكيتيتش سعى مؤخرًا لتجديد عقده مع برشلونة مقابل الحصول على راتب مالي كبير، لكن إدارة نادي برشلونة رفضت.

ويذكر أن راكيتيتش انضم إلى برشلونة في عام 2014 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

وساهم راكيتيتش في حصول المنتخب الكرواتي على المركز الثاني في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث خسر المنتخب الكرواتي اللقب لمصلحة المنتخب الفرنسي.

ويرغب إنتر ميلان الإيطالي في ضم راكيتيتش بعد فشله في التوصل لاتفاق لضم مواطنه لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

يستعد برشلونة يوم الأربعاء المقبل لمواجهة نادي ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.