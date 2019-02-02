رجوي: انتفاضة الشعب الإيراني توفر الأمن والحرية للعالم

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أكدت السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن انتفاضة الشعب الإيراني ضد قمع النظام وتسلطه توفر الأمن والحرية للعالم.

وقالت رجوي، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام. إنه تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم”.

وفي سياق موازٍ، أعلنت وسائل إعلام محلية وأجنبية، أن النظام الإيراني يكشف عن صاروخ كروز بعيد المدى، تزامناً مع ذكرى “الثورة الإسلامية”.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن إيران كشفت، اليوم السبت، عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض طهران لإنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لـ “ثورة 1979”.