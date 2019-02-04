رحلة تثقيفية لمعرض نموذج الرعاية الصحية في الطائف لمدة 4 أيام

المواطن - أحمد عنبر - تصوير : سارة أحمد - الطائف

وصل المعرض المتنقل لنموذج الرعاية الصحية للطائف إلى محطته الثالثة، بعد جولته التي بدأها من الرياض، فيما كانت المرحلة الثانية في الخبر ليتوجه بعدها إلى مدينة الورد، حيث سيبقى 4 أيام ابتداءً من يوم 29 جمادى الأولى إلى يوم 2 جمادى الآخرة.

وتهدف رحلة المعرض لتثقيف المجتمع بالتحول في خدمات الرعاية الصحية المتواكبة مع رؤية المملكة، فيما شارك فيه مستشفيات صحة الطائف بمعارض مصغرة لبعض الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع والمطورة وخدمات تم استحداثها مثل، الرعاية التلطيفية الرحيمة وهو ثاني قسم على مستوى المملكة موجود في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الذي يختص برعاية المرضى المصابين بأمراض مزمنة ومهددة للحياة.

وزار المعرض المتنقل مدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي، صالح بن سعد المونس، وأبدى إعجابه بالفكرة، مقدمًا شكره إلى وزير الصحة ومدير مكتب الرؤية بوزارة الصحة لجعل الطائف المحطة الثالثة في رحلة عربة نموذج الرعاية الأولية.

وأثنى على الزملاء المشاركين والقائمين من صحة الطائف على البرنامج، متمنيًا أن تكون مدينة الورد هي المحطة القادمة في برنامج التحول الوطني.