رحيل جيسوس عن #الهلال .. كيف كان في أعين الوسط الرياضي؟

المواطن - محمد سمعة

لاقى رحيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن تدريب نادي الهلال اندهاشا شديدا على الرغم من فوز الهلال في أولى مبارياته مع مدربه الجديد زوران ماميتش على حساب نادي الفتح في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب زوران ماميتش فسخ عقده مع نادي العين الإماراتي في الأسبوع الماضي، وذلك ليقترب من تدريب الهلال.

أسباب الإقالة ضعيفة

علّق أحمد العقيل رئيس نادي الشباب السابق على رحيل جيسوس قائلًا: هناك فرق بين دعم إدارة النادي وانتقاد القرارات الخاطئة، أرى أن مبررات إدارة الهلال لإقالة جيسوس ضعيفة جدًا.

وأضاف العقيل: الهلال ينافس الآن على ثلاث بطولات وهي الدوري والكأس والبطولة العربية وتحقيقها يُغني عن البطولة الآسيوية ولهذا كنت أتمنى بقاء جيسوس.

أرقام مميزة رغم الإقالة

أما الناقد الرياضي عيد الثقيل فعقّب على رحيل جيسوس قائلًا: أيًا كانت أسباب رحيل جيسوس فأرقامه مع نادي الهلال ممتازة ويُصعب تصديق أن الفريق فرّط في مدرب مثله، ولكن المدرب زوران ماميتش مميز لعدة أسباب أبرزها معرفته الجيدة بكرة القدم السعودية وبكرة القدم الخليجية، ومعرفته الجيدة بنادي الهلال.

وأضاف عيد الثقيل: ربما يكون جيسوس رحل عن الهلال لعدم وجود ترحيب منه لتجديد العقد أو لوجود خلاف بينه وبين بعض من نجوم الهلال ولكن كما قلت أيًا كان سبب الرحيل، المدرب لم يقصر مع الفريق وأرقامه كانت مميزة.

وتولى زوران ماميتش تدريب نادي الهلال لمدة موسم ونصف الموسم بعد رحيل جيسوس.