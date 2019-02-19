رسمياً.. مدى تطلق خدمة Apple Pay في المملكة

المواطن - الرياض

بدأ نظام المدفوعات الوطني “مدى” تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية لشركة “أبل” عبر خدمة Apple pay لمواكبة التطور العالمي في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تتيح الخدمة لعملاء البنوك حفظ بيانات بطاقاتهم المصرفية، واستخدامها لدفع قيمة مشترياتهم وفواتير الخدمات الخاصة بهم عبر تقنية الاتصال قريب المدى”NFC” لدى المتاجر و من خلال خدمة الشراء عبر الانترنت لدى مواقع التجارة الالكترونية والتطبيقات الذكية.

وعملت “مدى” مع Apple على طرح خدمة Apple pay بالتعاون مع البنوك المحلية وشركتي الدفع العالميتين “ڤيزا” و”ماستركارد”، لتمكين حاملي البطاقات من رقمنة بطاقاتهم البنكية على أجهزتهم الذكية بطريقة آمنة؛ ليتم استخدامها في الدفع عبر نقاط البيع ولدى مواقع التجارة الإلكترونية سواءً داخل أو خارج المملكة.

ويتم حفظ البطاقات البنكية للمستخدمين عبر تطبيق “Wallet” بعد توثيق هوياتهم، من خلال إدخال الرمز السري المُرسل لرقم الجوال المسجل لدى البنك، وإجراء عمليات الدفع بعد الدخول على أجهزتهم، من خلال آليات حماية الجهاز كالبصمة أو الرمز السري للجهاز، وتمرير الجوال الذكي على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة مدى أثير أو للشراء عبر المواقع الإلكترونية الموفرة للخدمة.

ولا تحتسب أية رسوم مالية إضافية على خدمة الدفع عبر التطبيق سواء للأفراد أو المواقع التجارية في حال جرت المعاملة داخل المملكة، فيما قد تكون خاضعة للرسوم في حال استخدام الخدمة في العمليات الدولية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجهة المصدرة للبطاقة وأنظمة الدفع في البلد المضيف.

ويأتي تقديم “مدى” لخدمة Apple pay لتميزها بدرجة عالية من الأمان، حيث تتم عملية حفظ البطاقة بتزويدها برقم حساب افتراضي بدلاً من رقمها الأصلي لاستخدامه كرقم مرجعي في حالات الشكاوى والمطالبات وغيرها، بالإضافة إلى التشفير الكلي لبيانات البطاقة بفضل منصة التشفير التي طورتها مدى لإضفاء المزيد من الحماية وحفظ الخصوصية.

يذكر أن “مدى” أطلقت في نهاية عام 2016 خدمة ”مدى أثير“ والتي شهدت مؤخراً انتشاراً واسعاً لتمكين الأفراد من الدفع عبر تمرير البطاقات البنكية المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، على شاشات أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة لإدخالها، وذلك لمزيد من المرونة خلال عملية الدفع وكخطوة تمهيدية لطرح خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية.

وعملت مؤسسة النقد العربي السعودي على عدد من المبادرات التي تساهم بتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، حيث تحرص على استمرار سياسة دعم الخدمات الرقمية وتنويع وسائل الدفع وتبني أحدث التقنيات العالمية مثل Apple pay للوصول لمجتمع لا يعتمد بشكل رئيسي على النقد.