رسميًا.. #الأهلي يُقيل غويدي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي رسميًا، قبل قليل، عن إنهاء تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من مهامه بقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة المقبلة أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالله بترجي خالص شكره وتقديره للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي على المجهودات التي بذلها مع الفريق الأول لكرة القدم منذ بداية الموسم الحالي، مُتمنيًا له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غويدي خلال الفترة الأخيرة، ليحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، ما دفع الإدارة لإقالته.