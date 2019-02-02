رسميًا .. #الشباب يضم أبو بكر تراولي 3 مواسم ونصف

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الشباب تعاقدها مع اللاعب الجامبي أبو بكر تراولي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وذكر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي بتويتر تعاقده مع اللاعب أبو بكر تراولي قادمًا من نادي في بي سي الانسين الدنماركي.

وكان نادي الشباب سبق له التعاقد مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفة من صفوف الجزيرة الإماراتي.

ووافق الشباب على رحيل اللاعب هتان باهبري لصفوف نادي الهلال حيث رحب الليث ببيع المدة المتبقية في عقده لمصلحة أزرق العاصمة.

وسيواجه الشباب، نادي الرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الاثنين.

وسبق لنادي الشباب أن أعلن تعاقده مع اللاعب البرازيلي سيبا في فترة الانتقالات الشتوية.