رسميًا .. #الهلال يُعلن التعاقد مع هتان باهبري

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب هتان باهبري من صفوف نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر فيديو أعلن فيه بصورة رسمية عن تعاقده مع هتان باهبري.

وانتشر فيديو متداول لهتان باهبري وهو يتحدث مع أحد الجماهير الهلالية قبل توقيعه عقود انضمامه لأزرق العاصمة قائلًا: إن شاء الله يصير الخير .. دعواتكم.

ويذكر أن هتان باهبري كان رفض بالأمس تجديد عقده مع الشباب حسبما أعلن خالد البلطان رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد البلطان أن الشباب سيُعاقب هتان بسبب ظهوره في فيديو ألمح فيه بانتقاله لـ الهلال مضيفًا أن هذا شيء غير قانوني.