رسميًا.. بيراميدز يعلن نقل ملكيته.. وتصفية كافة استثمارات آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نقل ملكيته إلى مستثمر إماراتي رسميًا.

وقال بيراميدز في بيان رسمي، قبل قليل: “تم نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ في مصر”.

وتابع بيان بيراميدز الرسمي: “أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الشامسي، مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي”.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ قد نجح في شراء نادي بيراميدز بداية الموسم الحالي، وضم عدد من اللاعبين المميزين، ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم مستوى مميزًا في الدوري المصري الممتاز.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بإجراء تعديلات على جدول المباريات، وكان أبرزها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مواجهة دور الـ16 في كأس مصر، وتُقام، يوم 28 من شهر فبراير.

وأبدى بيراميدز موافقته على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما انتقد الأهلي القرار، مؤكدًا تمسكه بإقامة مباراة الدوري في موعدها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 23 مباراة.