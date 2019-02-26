رسميًا.. تطبيق الـVAR في كأس زايد للأندية الأبطال

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميًا عن تطبيق تقنية الفيديو VAR في منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأبرم الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية مع شركة HAWK-EYE للتكنولوجيا الرياضية لاستخدام تقنية الفيديو في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ووقع الأمين العام للاتحاد، الدكتور رجاء الله السلمي الاتفاقية مع كروسنغ المدير العام للشركة في آسيا وشمال إفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج تطوير مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم بإشراف ومتابعة من رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، وسيتم تطبيق هذه التقنية بدءاً من مباريات دور نصف النهائي التي ستبد، يوم غد الأربعاء.

ويواجه النجم الساحلي التونسي نظيره المريخ السوداني غدًا، في أولى مواجهات نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وستكون مباراة الإياب، يوم 29 مارس المقبل.

وستكون المواجهة الثانية في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال سعودية خالصة، بين الهلال والأهلي.