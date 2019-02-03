رسميًا.. روجيرو يُجدد عقده مع #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج في إنهاء إجراءات التجديد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي روجيرو بعقد يمتد لموسمين آخرين.

وأشار نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن التجديد مع روجيرو بناء على التقرير الذي رفعه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وتمنى مجلس إدارة نادي الفيصلي التوفيق للاعب البرازيلي روجيرو مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة، لتقديم المستويات التي تُرضي جماهير ومحبي عنابي سدير.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هزيمة اليوم أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.