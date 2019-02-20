رسميًا .. شنايدر إلكتريك ترعى دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن التوقيع رسميًا مع شركة شنايدر إلكتريك لرعاية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر صورًا لحفل توقيع شركة شنايدر إلكتريك مع رابطة الدوري السعودي لرعاية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وشهد حفل التوقيع تواجد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ولوران جيلارد ممثل السفير الفرنسي لدى السعودية ومستشار التعاون في السفارة الفرنسية.

وتحدث مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي بعد توقيع عقد الرعاية قائلًا: نسعى في الرابطة إلى إشراك قطاعات جديدة في السوق الرياضي وشنايدر إلكتريك تُعتبر شركة رائدة في مجال الرعاية على مستوى العالم.

كما أعرب نجيب النعيم الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في المملكة واليمن عن سعادته بدعم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قائلًا بأنها فرصة مميزة للشباب السعودي لإظهار قدراته والتعبير عن نفسه.