رسميًا .. عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لـ الأولمبية السعودية

المواطن - محمد سمعه

فاز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة برئاسة اللجنة الأولمبية السعودية اليوم بعد عقد جمعية عمومية غير عادية.

وذكر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية عبر تويتر أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل سيكون رئيسًا للجنة الأولمبية في الدورة الحالية والتي انطلقت من عام 2017 وتستمر حتى عام 2020.

وكان رؤساء الاتحادات الرياضية السعودية توافدوا إلى مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي لحضور الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية.

وتولى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية خلفًا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.