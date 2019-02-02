رسميًا .. فيلايني يترك مانشستر يونايتد وينضم للدوري الصيني

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل لاعبه البلجيكي مروان فيلايني في فترة الانتقالات الشتوية للدوري الصيني.

وذكر موقع مانشستر يونايتد الرسمي على الإنترنت أن اللاعب فيلايني انتقل إلى صفوف نادي شاندونج لوننج الصيني بشكل دائم.

ونجح فيلايني في حصد أربع بطولات مع نادي مانشستر يونايتد وهم” الدوري الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية”.

وكان فيلايني انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2013 قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي.

وشارك فيلايني مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث حصد مع منتخب بلاده المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ولم يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على اللاعب فيلايني كثيرًا في مباريات الشياطين الحمر، حيث قلّت فرص ظهور فيلايني مع الفريق بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.