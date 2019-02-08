رسميًّا .. #الأهلي يُعلن التوقيع مع خورخي فوساتي حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي عن توقيع المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر صورًا من توقيع فوساتي لعقده مع الراقي، بحضور عبدالله بترجي رئيس النادي، وزكي الصالح المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

وتولى فوساتي تدريب النادي الأهلي بعد إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب سوء النتائج.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

وكان فوساتي حضر مباراة الحزم والأهلي، التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري.