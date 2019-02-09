رسميًّا .. #الرائد يتقدم باحتجاج ضد #الوحدة بعد إشراك وليد باخشوين

رسميًّا .. #الرائد يتقدم باحتجاج ضد #الوحدة بعد إشراك وليد باخشوين

2019/02/09
الساعة 7:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الرائد عن تقدمها بشكل رسمي بمذكرة احتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك اعتراضًا على إشراك الوحدة للاعبه وليد باخشوين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر تويتر، أن نادي الرائد تقدم بالاحتجاج اعتراضًا على مشاركة وليد باخشوين، والذي لعب لقاء اليوم مع الوحدة وهو يملك ثلاث بطاقات صفراء.

وكانت المباراة انتهت بفوز نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل لنادي الوحدة كل من “ريناتو شافيز وفواز خريص وماركوس غوليرمي”، بينما سجل لنادي الرائد اللاعب أحمد حمودان.

ويذكر أن اللاعب محمد عطوة، لاعب نادي الرائد، كان أبدى استياءه من الأداء التحكيمي في مباراة الوحدة.



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