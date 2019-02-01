رسميًّا .. #الشباب يضم بقعاوي #الهلال 4 مواسم ونصف

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب عن تعاقده مع اللاعب محمد البقعاوي، قادمًا من نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر أن اللاعب محمد البقعاوي انضم لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وكان نادي الشباب أعلن كذلك الموافقة على بيع الفترة المتبقية في عقد اللاعب هتان باهبري لصالح نادي الهلال.

وانضم هتان باهبري لنادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم بعدما رفض تجديد عقده مع نادي الشباب بالفترة الأخيرة.

وكان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أعلن بالأمس في تصريحات إعلامية، أن هتان باهبري أراد الرحيل عن الليث مضيفًا أن قيمة بيع اللاعب هي 12 مليون ريال.

وسبق لنادي الشباب تعاقده كذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفة واللاعب البرازيلي سيبا.