رسميًّا .. #الشباب يُوافق على بيع المدة الباقية من عقد الخيبري لـ #النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب عن موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله الخيبري لصالح نادي النصر، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر أن إدارة الليث برئاسة خالد البلطان وافقت على بيع مدة عقد عبدالله الخيبري المتبقية للنصر، لينضم اللاعب بعد ذلك وبشكل رسمي إلى صفوف العالمي.

وكان نادي الشباب أعلن بالأمس موافقته كذلك على بيع المدة المتبقية في عقد اللاعب هتان باهبري إلى نادي الهلال، لينضم هتان إلى صفوف الهلال لمدة ثلاثة مواسم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويذكر أن الشباب كان تعاقد مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم من صفوف نادي الهلال.

وسيواجه الشباب نادي الرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل.