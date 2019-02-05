رسميًّا .. #الفيحاء يتعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء عن توصله لاتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن النادي اتفق مع المدرب نور الدين بن زكري لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب الصربي سلافوليوب موسلين، والذي تمت إقالته بالفترة الماضية.

ومن المقرر وصول المدرب نور الدين بن زكري غدًا الأربعاء إلى مدينة المجمعة لإنهاء إجراءات توقيع العقد الرسمي وتولي الإشراف الفني على الفريق.

وسبق للمدرب نور الدين بن زكري تدريب العديد من الأندية العربية مثل مولودية الجزائر ونادي أهلي شاندي السودانس والوكرة القطري والرائد السعودي ونادي وفاق سطيف الجزائري.

ويحتل الفيحاء حاليًّا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

وسيواجه نادي الفيحاء، فريق الاتفاق يوم الجمعة الموافق الثامن من فبراير على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.