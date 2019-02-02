رسميًّا .. #النصر يضم عبدالله الخيبري من #الشباب لـ3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن تعاقده مع اللاعب عبدالله الخيبري، من صفوف نادي الشباب، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن اللاعب عبدالله الخيبري انضم إلى العالمي لمدة ثلاث سنوات بعد شراء المدة المتبقية من عقده مع الشباب، ليتمكن النصر من تسجيله رسميًّا في كشوفات الفريق.

جدير بالذكر أن الشباب كان أعلن في وقت سابق أن اللاعب عبدالله الخيبري أصبح خارج حسابات الفريق في الموسم الجاري.

ويذكر أن الشباب وافق كذلك على بيع اللاعب هتان باهبري لصالح نادي الهلال، بعد موافقة أزرق العاصمة على شراء المدة المتبقية من عقد باهبري مع الشباب.

وكان النصر تعرض السبت للخسارة من نادي التعاون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتُعتبر الخسارة من التعاون هي الخسارة الأولى للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تولى تدريب النصر خلفًا لمواطنه هيلدر كريستوفاو.

وسيرتدي عبدالله الخيبري القميص رقم 17 مع نادي النصر خلال الفترة المقبلة.