رسميًّا.. رفض استئناف متحدث #النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المُقدم من المتحدث الرسمي لنادي النصر، عبدالله بن زنان.

وأشارت لجنة الاستئناف في بيانها، إلى أنه ثبتت مخالفة المتحدث الرسمي لنادي النصر لأحكام المادة (50/5) والمادة (81/4) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

وجاءت العقوبات على المتحدث الرسمي لنادي النصر عملًا بالمادة (50/5) من اللائحة، كالتالي؛ حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ300 ألف ريال سعودي.

ووقعت لجنة الانضباط، في ديسمبر الماضي، هذه العقوبة على ابن زنان؛ لانتقاده قرار اللجنة برفض احتجاج النصر ضد الوحدة شكلًا؛ لعدم احترام المدة القانونية لرفع مذكر الأسباب للجنة، وأكد أن العالمي وجه أسباب الاحتجاج في المدة القانونية.