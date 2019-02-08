رسميًّا .. اتحاد القدم يُعين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام .. ويُنهي علاقته مع كلاتنبيرج

المواطن - محمد سمعه

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام باتحاد القدم، اليوم الجمعة.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن المكتب التنفيذي باتحاد القدم اعتمد تعيين خليل جلال رئيسًا للجنة الحكام، كما أعلن اتحاد القدم إنهاء علاقته مع الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم تعرض لانتقادات شديدة بالفترة الأخيرة؛ بسبب استمرار مارك كلاتنبيرج في اختيار الحكام رغم إقالته من منصب رئيس لجنة الحكام.

وأبدت أندية عديدة في الفترة الأخيرة اعتراضها على الأداء التحكيمي، كان آخرها نادي النصر عبر رئيسه سعود آل سويلم، حيث فتح النار على اتحاد القدم ولجانه برئاسة قصي الفواز.