رسميًّا .. #الرائد يُعلن ضم خالد الغامدي من #النصر حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب خالد الغامدي من صفوف نادي النصر اليوم السبت.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر تويتر أن النادي أنهى عبر رئيسه فهد المطوع إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد الغامدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري من النصر.

وكان اللاعب خالد الغامدي تحدث عن المشكلة والتي مر بها في النصر لبرنامج “في المرمى” على قناة العربية، حيث قال بأن أحمد البريكي المدير التنفيذي لنادي النصر طالبه بالبحث عن الانضمام لفريق آخر لأنه لن يلعب في العالمي.

وأكد خالد الغامدي أن المدير التنفيذي لنادي النصر طالبه بالتنازل عن مليون ريال من مستحقاته لتوقيع مخالصة مالية معه من قبل إدارة أصفر العاصمة.

وتوجه فهد المطوع رئيس الرائد بالتقدير والشكر إلى سعود آل سويلم رئيس مجلس نادي النصر؛ بسبب سهولة الإجراءات والمفاوضات حول ضم خالد الغامدي للرائد.