رسميًّا.. رئيس وزراء مصر يكلف وزير الكهرباء بتولي مهام النقل بعد فاجعة القطار

المواطن - القاهرة

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل، بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل، بعد فاجعة حريق قطار محطة مصر.

وتسبب الحادث المروع، في وفاة 20 شخصًا على الأقل وإصابة 40 آخرين وتقدم وزير النقل باستقالته، فيما تعهد السيسي بحساب المقصرين.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر في هيئة السكك الحديدية القول: إنه حدثت مشادة بين سائق القاطرة وعامل الوردية في موقع الصيانة في المحطة، وكانت القاطرة تتحرك بشكل بطيء، ثم اشتدت سرعتها ولم يلحقاها، مشيرًا إلى أن القاطرة تحركت بشكل سريع فاصطدمت بالأرصفة رقم 4 و5 و6 ومبنى الهيئة الرئيسي.

كما أن المتسببين في الواقعة فرا هاربين بمجرد رؤيتهما للانفجار والتصادم، وقالت الصحيفة: إنها لم تكن الواقعة الأولى؛ إذ حدثت مرتين سابقًا، وتم ترك القاطرة تتحرك وحدها.