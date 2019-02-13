رسميًّا.. رفض احتجاج #الرائد ضد #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج الذي تقدم به نادي الرائد ضد الوحدة بشأن أهلية وليد باخشوين للمشاركة في مباراة الفريقين.

وأشارت لجنة الانضباط إلى قبول الاحتجاج من حيث الشكل؛ عملًا بالمادة (132/2) من اللائحة، ورفضه من حيث الموضوع؛ عملًا بالمادة (36)، مؤكدة أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقدم نادي الرائد احتجاجًا رسميًّا، اعتراضًا على إشراك الوحدة للاعبه وليد باخشوين في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد نادي الرائد أنه تقدم بالاحتجاج اعتراضًا على مشاركة وليد باخشوين، خلال مباراته ضد الوحدة وهو يملك ثلاث بطاقات صفراء.

وانتهت مباراة الرائد ضد الوحدة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بفوز فرسان مكة بثلاثة أهداف مقابل هدف.