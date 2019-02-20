رصد 764 مخالفة على منشآت الخدمات السياحية في 2018

المواطن - واس

سجلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 764 مخالفة تم رصدها علىالمنشآت السياحية المخالفة والغير نظامية خلال العام 2018، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وجاءت مخالفات مرافق الإيواء السياحي ممثلة بالفنادق والوحدات السكنية، على رأس القائمة بعدد 658 مخالفة، ثم وكالات السفر بعدد 90 مخالفة، وعدد 12 مخالفة بحق منظمي الرحلات السياحية، ومخالفة واحدة لكل من مكاتب حجز الوحدات لتسويقية والإرشاد السياحي.

وتعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً، على مجموعة من البرامج والمبادرات الرقابية مع عدد من الشركاء الحكوميين لتحقيق أفضل مستويات الرقابة والمتابعة على خدمات المنشآت السياحة، حيث يوجد للهيئة تمثيل رسمي بغرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك (بينه)، في الوقت الذي تعمل على تفعيل دور الشركاء الحكوميين الأساسين في الشأن الرقابي والتنظيمي مثل قطاع البلديات والدفاع المدني، وخاصة في جوانب تصحيح أوضاع الممارسين غير النظاميين لمختلف الأنشطة السياحية.

كما عملت الهيئة على برامج نوعية لتطوير مهارات مفتشيها وقدراتهم في مجال التصنيف والرقابة، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات المرصودة بناءً على نظام السياحة المعمول به في هذا الشأن، حيث تتدرج العقوبات ما بين فرض الغرامات المالية، وتصل في حدها الأقصى إلى إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

وشددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أن يقوم السائح أو الزائر ممن لديهم ملاحظات على الخدمات المقدمة بمختلف المنشآت السياحية بضرورة الإبلاغ عنها عبر الهاتف 19988 أو استخدام منصات الهيئة التقنية المتاحة على مختلف الوسائل الحديثة، ومنها تطبيق السياحة السعودية، وحسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.