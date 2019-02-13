رفض احتجاج #القادسية .. يمنع حربًا جديدة بين الانضباط و #النصر

المواطن - محمد سمعة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاحتجاج والذي تقدم به نادي القادسية ضد مشاركة اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر في لقاء الفريقين بالجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قرار يُخفف حدة التوتر

وبعد رفض احتجاج القادسية تسبب هذا الأمر في تخفيف حدة التوتر المتواجد في الفترة الأخيرة بين لجنة الانضباط ونادي النصر، خاصة أن النصر كان سيُصعد الأمر ضد الانضباط في حال تم قبول احتجاج القادسية.

وجاء قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب سلطان الغنام لمدة مباراتين قبل 22 ساعة من مباراة النصر والقادسية ليعترض نادي النصر ويُهدد برفع دعوى قضائية بسبب ضيق الوقت قبل مباراة القادسية، لتوافق لجنة الانضباط على تعليق العقوبة حتى العاشر من فبراير الجاري.

مواقف سابقة أشعلت الأزمة

وليست المرة الأولى والتي يحدث فيها توتر في العلاقة بين لجنة الانضباط باتحاد القدم ونادي النصر، حيث سبق للجنة تغريم سعود آل سويلم رئيس نادي النصر مليون ريال وإيقافه لمدة مباراتين بعد مهاجمته للجنة الانضباط ولجميع لجان اتحاد القدم برئاسة قصي الفواز بسبب الأخطاء التحكيمية والتي شهدتها مباراة النصر وأحد في الدوري.

كما سبق للجنة الانضباط إصدار قرارين بإيقاف كل من محمد المسبل أمين عام النصر وعبدالله بن زنان المتحدث باسم النادي بعد إصدار الثنائي مذكرة احتجاج غير قانونية اعتراضًا على إشراك اللاعب علي النمر من قبل نادي الوحدة في مباراة النصر والوحدة ببطولة الدوري.