رقم الآيبان تحت التحقيق .. ماذا تعني في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن معنى رسالة “رقم الآيبان تحت التدقيق” التي تظهر لبعض المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات.

وتلقى حساب المواطن رسالة من إحدى المستفيدات جاء فيها : عند رقم الآيبان في حسابي مكتوب تحت التدقيق.. ماذا تعني؟

ورد حساب المواطن بالقول: في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير الماضي، الرجاء الانتظار سيتم التحقق منه خلال دفعة شهر إبريل ، وسيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحق” على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال تمت إضافة الآيبان قبل يوم 10 فبراير سيتم التحقق من الآيبان الجديد خلال دفعة شهر مارس، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات إضافة إلى الدفعة التي يتم التحقق فيها من الآيبان البنكي.