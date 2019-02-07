ركن توعوي في اليوم العالمي للسرطان بمستشفى السحن العام

المواطن - أحمد عنبر - الطائف

نظّم مستشفى السحن ببني سعد العام محاضرة علمية للتوعية بالسرطان، تحت شعار (40*40)، بحضور مدير المستشفى الأخصائي مرزوق النفيعي ومساعده والمدير الطبي.

تضمّنت المحاضرة عدة محاور أتى في مقدمتها التعريف بالسرطان، والأسباب المؤدية للإصابة به، تلا ذلك حث أفراد المجتمع على زيادة الركن التوعوي بالمستشفة لرفع المستوى التثقيفي حول عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالسرطان وتشجيع اتباع النمط الغذائي السليم وممارسة الرياضة.

كما أكد الدكتور أحمد سعد، أخصائي الجراحة العامة، على ضرورة الكشف المبكر عن السرطان؛ لما في ذلك من الأهمية في تحسين فرص الشِفاء منه بإذن الله تعالى.

بعد ذلك عبر مدير المستشفى عن شكره البالغ للقائمين على ركن التوعية، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق وحثهم على تقديم المزيد من الأنشطة التوعوية التي تهدف لتثقيف المجتمع بشتى فئاته.