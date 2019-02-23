روما يخطط لإنقاذ ساري من نيران تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما الإيطالي مهتم بالتعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ويمر ساري بفترة غير جيدة مع نادي تشيلسي بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب الخسارة من نادي مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.

ويرغب روما في إقالة المدرب يوسيبو دي فرانشيسكو والتعاقد مع ساري والذي قدم مستويات ونتائج مميزة مع ناديي إمبولي ونابولي في إيطاليا قبل تحركه لتدريب نادي تشيلسي في صيف 2018.

وذُكر أن نادي تشيلسي بات يفكر في التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أو التعاقد مع النجم الإنجليزي فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق لتدريب البلوز في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” صدم تشيلسي وقرر معاقبة النادي الإنجليزي بمنعه من شراء أو ضم أي لاعبين خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلتين بسبب تعاقده مع لاعبين قُصّر بشكل مخالف.