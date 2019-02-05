رويترز تتجول في العُلا: نحن أمام قطعة أثرية نادرة.. والمواطنون: محمد بن سلمان مهَّد الطريق للعالم لرؤية حضارتنا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت وكالة أنباء رويترز الدولية، الضوء على تطوير منطقة العلا، حيث أكدت أن المملكة تمتلك واحدة من أجمل البقاع التاريخية التراثية في العالم، والتي يمكن أن تتحول إلى وجهة سياحية عالمية.

تطوير العلا

ولفتت الوكالة العالمية إلى أن تطوير العلا هو جزء من حملة للحفاظ على مواقع التراث ما قبل الإسلام من أجل جذب السياح الأجانب، وهو ما سيسهم في نقلة حضارية كبيرة بالمملكة.

وأشارت الوكالة الدولية خلال تقريرها، إلى أنه بدعم يصل إلى مليارات الدولارات في الاستثمار الذي تقوده الدولة والشراكة الثقافية الفرنسية، تتوقع السلطات أن تحظى العلا و مدائن صالح المهيبة بقدرات قياسية تجذب ملايين الزائرين المحليين والأجانب على حد سواء.

مدائن صالح

وعرَّفت رويترز عدداً من المواقع المختلفة التي استطاعت جذب اهتمام عالمي خلال الفترة الأخيرة، من بينها مدائن صالح، وهو موقع تم إدراجه في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

مدائن صالح هي مدينة عمرها 2000 عام تم نحتها في الصخور الصحراوية بواسطة شعوب الجاهلية التي كان لها بصمتها الأثرية في عدد من البلدان.

جولة رويترز بالعلا

وخلال جولة إعلامية، ركَز حديث السكان على فرص كسب المال والترحيب بالزوار، حيث يخططون لفتح المطاعم والمتاجر، وقد تم إرسال بضعة مئات من الشباب إلى الخارج لدراسة الضيافة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتخفيف القيود الاجتماعية، كما أن بعض المرشدين السياحيين في العلا سيكونون من النساء.

وقال المواطن طلال الفقير: “المجتمع المحلي مسالم ومثقف ومضياف.. لقد مهَّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطريق للعالم بأسره لزيارتنا ورؤية الحضارات الضخمة في منطقتنا”.

وخلال رؤية ولي العهد لتحويل الاقتصاد والمجتمع السعودي، اكتسبت العلا مكانة بارزة كواحدة من الرهانات السياحية الضخمة للمملكة في المستقبل القريب.