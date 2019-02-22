رويترز تحلل زيارة الأمير محمد بن سلمان لـ سور الصين العظيم

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكد تقرير لوكالة أنباء رويترز، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسور الصين العظيم، أكدت أن رحلته الجارية إلى بكين ليست مجرد محادثات دبلوماسية واقتصادية مع كبار المسؤولين فحسب.

وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان عقد مباحثات ثنائية أمس مع هان تشنغ في قاعة الشعب الكبرى قبل أن يترأس منتدى التعاون الصيني السعودي، والذي أعقبه التوقيع على اتفاقات متعددة ومختلفة بما في ذلك تلك المتعلقة بالبترول، والصناعة الكيميائية، والاستثمار، والطاقة المتجددة ومكافحة الإرهاب.

وبينت رويترز أن العلاقات بين المملكة، وهي واحدة من أكبر موردي النفط الخام في الصين، وسوق مهم لصادراتها، بما في ذلك الطائرات العسكرية من دون طيار، لمست العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مبادرة البنية التحتية للتجارة العالمية التي تتزعمها الصين والمعروفة إعلاميًا على المستوى الدولي باسم “الحزام والطريق” ستكون على جدول الأعمال الخاص بلقاءات ولي العهد بمسؤولي الصين، مشيرة إلى أن البلدين يتطلعان لتحسين العلاقات الاقتصادية بينهما خلال المستقبل القريب.

من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح لوكالة أنباء الصين الرسمية “شينخوا”: “السعودية لديها الكثير من رؤوس الأموال التي تحتاج إلى إيجاد أماكن مربحة لنشرها”، مشيرًا إلى أن “الصين مكان عظيم للاستثمار في سوق ضخمة وبيئة محسنة”.