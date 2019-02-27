ريال مدريد وبرشلونة .. البارشا يسقط المرينغي بثلاثية .. ويتأهل لنهائي الكأس

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة ريال مدريد وبرشلونة، التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بفوز البارسا بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بتحفظ من الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن ينطلق عثمان ديمبلي في الدقيقة السابعة، ويرسل كرة عرضية للأوروغوياني لويس سواريز، إلا أن دفاع المرينغي حولها إلى ركنية.

وطالب المرينغي بالحصول على ركلة ترجيح في الدقيقة 13 من أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد سقوط فينيسيوس، ولكن الحكم لم يحتسبها، قبل أن يُهدر اللاعب ذاته فرصة فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 18.

وواصل لاعبو المرينغي مسلسل إهدار الفرص، حيث أهدر فاسكيرز فرصة هدف في الدقيقة 22، قبل أن يُضيع الفرنسي كريم بنزيمة انفرادًا تامًّا في الدقيقة 36، وبعد دقيقتين أضاع فينيسيوس فرصة التقدم، لينتهي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، مرت رأسية كريم بنزيمة فوق المرمى، ليُعاقبه سواريز بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 50، وكاد توني كروس أن يتعادل من تسديدة قوية في الدقيقة 52، إلا أنها مرت أعلى المرمى.

وتألق حارس البارسا لرأسية لوكاس فاسكيز في الدقيقة 62، قبل أن يتصدى لتسديدة داني كارفاخال في الدقيقة 66 من أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة وبعد دقيقتين أضاع فينيسيوس فرصة خطيرة، لتتحول إلى ركنية.

واصطدمت عرضية ديمبيلي بلاعب المرينغي الفرنسي رافاييل فاران، لتهز شباك فريقه في الدقيقة 69، وتمنح البارسا الهدف الثاني، واحتسب حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة ركلة ترجيح للضيوف، سددها سواريز على طريقة بانينكا في الدقيقة 73.

واستمر لاعبو المرينغي في إضاعة الفرص وتقليص الفارق، وأهدر الثنائي غاريث بيل وماركو أسينسيو فرصتين محققتين، لتنتهي مباراة ريال مدريد وبرشلونة بفوز البارسا بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة يستعد البارسا لمواجهة الفائز من مباراة فالنسيا وريال بيتيس في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي يخوضه الفريق الكتالوني للمرة السادسة على التوالي.