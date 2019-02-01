ريا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي.. من هي؟

المواطن - متابعة

بعد 9 أشهر من التعثر لم يكن يتوقع أحد أن تتضمن حكومة لبنان التي ظهرت للنور أمس تعيين امرأة في منصب وزير الداخلية في البلد الذي يعاني أزمات مالية ويستضيف اللاجئين من سوريا ومن فلسطين على مدى سنوات مضت.

ريا الحسن نفسها أكدت أنها لم تكن تتوقع هذا الأمر وتفاجأت حيث قالت في أول تصريح لها :” لم أكن أتوقع هذا الأمر.. تفاجأت لكنني مفتخرة بالتعيين.. وضع الحريري ثقته في مرتين وفي وزارتين صعبتين.. هذا يبرهن مدى ثقته في النساء”.

وبالرغم من أن ريا الحسن لم تكن بعيدة عن الحقائب الوزارية فقد شغلت في السابق منصب وزير المال إلا أنها أول مرة يتم فيها تعيين سيدة في هذا المنصب سواء في لبنان أو في أي دولة عربية.

ويحتكر الرجال منصب وزيري الداخلية والدفاع في العديد من دول العالم لكن بعض الدول القليلة تسند هذين المنصبين إلى نساء ويتزامن هذا مع قدر كبير من الاستقرار في النظام السياسي في هذه الدول لكن مع لبنان يعتبر البعض هذا الأمر مجازفة من الحريري.

والمعروف أن ريا الحسن اسمها الكامل ريا الحفار الحسن من مواليد يناير 1967 وهي حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت.

كما حصلت ريا الحسن على درجة ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص التمويل والاستثمار من جامعة “جورج واشنطن” في الولايات المتحدة في فبراير 1990.

وتقلدت ريا الحسن عددا من المناصب والمسؤوليات، من بينها حقيبة المالية، ومساعدة مدير مجموعة البحر المتوسط للمستثمرين، ومستشارة وزير المالية، ومستشارة لوزير الاقتصاد والتجارة.