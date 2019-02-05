ريفاس #الهلال ينضم لـ الريان القطري

المواطن - محمد سمعه

انضم اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس، لاعب نادي الهلال والاتحاد السابق، إلى نادي الريان القطري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد الاستغناء عن خدماته من قبل إدارة أزرق العاصمة.

وعانى ريفاس خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي الهلال لتواجد الفرنسي بافيتيمبي جوميز واللاعب البيروفي أندري كاريلو والإسباني جوناثان سوريانو.

واستغنى الهلال عن خدمات اللاعب جيليمن ريفاس ليبدأ رحلة جديدة مع نادي الريان خلال الفترة المقبلة.

وسبق للاعب ريفاس اللعب مع نادي الاتحاد، ثم انضم لنادي الهلال وخاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري الإماراتي مع نادي الشارقة، لكن لم يُكتب لها النجاح.

ويذكر أن الهلال كان تعاقد مع اللاعب هتان باهبري من صفوف نادي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية، كما نجح في ضم المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك.

وذُكر أن النصر والاتحاد اهتما بالتعاقد مع ريفاس بعد تركه لنادي الهلال، لكن الريان القطري نجح في حسم الصفقة.