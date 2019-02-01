ريم تطلب الانفصال عن زوجها في دعم حساب المواطن .. هنا الرد

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على الحالات التي يمكن للزوجة فيها أن تحصل على دعم حساب المواطن بشكل مستقل عن زوجها.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من مواطنة تدعى ” ريم” قالت فيه : هل يمكن أن ينزل حساب المواطن على حسابي البنكي الخاص وينزل دعم زوجي على حسابه البنكي الخاص به؟ وما هي الطريقة؟”.

ورد حساب المواطن بالقول : في حال كانت حالتك ” تابع مؤهل ” في حساب رب الأسرة ” الزوج ” يتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه ، ويصرف الدعم للمتقدم الرئيسي حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وردًا على سؤال آخر حول طريقة التسجيل كفرد مستقل قال حساب المواطن :” يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 إلى 24 سنة ، ويتطلب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية ، وفي حال انطبقت علية شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم”.

التسجيل في حساب المواطن

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.