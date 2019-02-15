زوجة منصور تدرس في منطقة أخرى فهل تسجل في حساب المواطن مستقلة؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بالحالات التي يجوز فيها للمرأة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستقلة والحالات التي يجب أن تسجل فيها كتابع للزوج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من أحد المستفيدين يدعى “منصور” قال فيه : أنا أدرس في منطقة وزوجتى تدرس في منطقة أخرى غير التي أدرس بها فهل يجوز لكل منا أن يسجل في حساب المواطن كفرد مستقل؟”.

وردت خدمة العملاء بالقول : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة ، متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ،عائلة فاقد الأهلية ، زوجها غائب ) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.