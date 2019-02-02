زوران: فخور بتدريب #الهلال .. وسنُقدم مباراة جيدة ضد #الفتح

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدرب البرتغالي زوران ماميتش عن سعادته بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مُتمنيًا تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال زوران ماميتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم السبت: “أشكر رئيس نادي الهلال والإدارة على تدريبي للفريق الأول لكرة القدم، وأنا سعيد وفخور جدًّا بتواجدي هنا”.

وتابع: “أعد الجميع ببذل الجهود، وتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير الهلال التي تُعتبر السلاح الأقوى، وأتمنى دعمهم للفريق.. أعرف أغلب اللاعبين، وشاهدت كل مباريات الهلال والكثير من اللاعبين أعرفهم خلال تدريبي لفريقي النصر والعين”.

وأضاف المدير الفني الجديد لنادي الهلال قائلًا: “يملك الفريق الكثير من الجوانب الإيجابية، واللاعبون يملكون إمكانيات عالية، وأنا متأكد أننا سنُقدم مباراة جيدة أمام ضيفنا الفتح”.

وحرص زوران ماميتش على شكر المدير الفني السابق، وقال: “أوجه الشكر للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس على عمله السابق، حيث حقق مع الهلال وبدعم من الإدارة نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية”.

وواصل: “اختلف الدوري كثيرًا عن الفترة التي أشرفت فيها على النصر؛ فالكرة تطورت كثيرًا، ولن أغير الكثير في أول مباراة نخوضها، خصوصًا أن المدة قصيرة، سنقوم بإحداث تغييرات بسيطة في الفريق، وأنا متأكد أن هذه التغييرات لن تؤثر على الهلال بشكل سلبي”.

وعن غيابات الهلال، قال زوران ماميتش: “ذكرت سابقًا أن سلمان الفرج من أفضل اللاعبين في الدوري، وخسارته لها تأثير، ولكن هذه كرة القدم، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة، وقمت بالتواصل معه يوم أمس”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “أبارك انضمام هتان باهبري وسيكون ضمن خياراتنا، خصوصًا أننا سنفقد في البطولة الآسيوية العديد من اللاعبين الأجانب”.

واختتم زوران ماميتش تصريحاته قائلًا: “لست ممن يبحث عن الجوانب الدفاعية طول مشواري التدريبي، والهلال والعين ودينامو زغرب مطلوب منهم دائمًا تقديم كرة ممتعة مقرونة بالنتائج”.