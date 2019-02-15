زوران ماميتش: أحترم الاتحاد السكندري لكن #الهلال لن يتنازل عن الفوز

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، أن أزرق العاصمة سيدخل من أجل الفوز على نادي الاتحاد السكندري المصري في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتحدث زوران ماميتش في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والاتحاد السكندري قائلًا: أحترم نتائج فريق الاتحاد السكندري في البطولة العربية وسندخل المباراة بجدية عالية للفوز بها.

وتابع زوران ماميتش: مباراة الغد ستكون الشوط الأول، وجميعنا مستعدون للظفر بنتيجة إيجابية، ولدينا معلومات كافية عن فريق الاتحاد السكندري، وهو فريق شرس في الالتحام وجيد من الناحية الهجومية.

وأضاف ماميتش: لدينا العديد من الغيابات، ولكنها لن تؤثر على أداء فريقنا؛ لوجود بدلاء بقيمة فنية عالية، وأرى لاعبي الهلال دائمًا متعطشين للفوز، ودائمًا هم يملكون عقلية الانتصار لا غير.

وأكمل ماميتش حديثه قائلًا: نسعى لتطوير الجانب الدفاعي في الهلال ليكون بنفس مستوى القوة الهجومية.

ستُقام مباراة الهلال والاتحاد السكندري غدًا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.