زوران ماميتش: الجانب الدفاعي لـ #الهلال غير مُرضٍ .. والابتعاد عن #النصر جيد

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال عن سعادته وذلك بعد فوز فريقه على نادي الفتح برباعية مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث ماميتش في المؤتمر الصحفي بعد لقاء الهلال والفتح قائلًا: الهلال تعثر في بداية المباراة وهذا أعطى الأفضلية لفريق الفتح، ولكنني سعيد بعد ذلك بسبب العودة في المباراة وإحراز أربعة أهداف.

وأضاف ماميتش: الجانب الدفاعي لفريق الهلال ككل غير مُرضي، سنعمل على تطوير هذه الجزئية خلال المباريات المقبلة ويجب أن يكون الجانب الدفاعي لنادي الهلال جيد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

وأكمل ماميتش حديثه قائلًا: الابتعاد بفارق ست نقاط عن نادي النصر المنافس الأقرب منا هو شيء جيد، دائمًا كان الهلال يتعثر عندما يتعثر النصر، ولكن الوضع الآن مختلف وهذا أمر جيد بكل تأكيد.

ويذكر أن الهلال حاليًا يحتل صدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر والذي يملك 37 نقطة.