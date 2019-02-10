زوران : نسعى لتطوير الجوانب التكتيكية.. وهجوم #القادسية مميز

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدرب الكرواتي زوران ماميتش بالمستوى الذي يُقدمه القادسية مؤخرًا، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية لاعبي الهلال لمواجهة الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره القادسية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

وقال زوران خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والقادسية الذي عُقد، اليوم الأحد: “الأمور تسير بشكل جيد والأيام تمضي بسرعة، وكأنني قضيت عدة أشهر هنا، وليست عدة أيام”.

وتابع: “نخوض مباراتنا القادمة على أرضنا أمام القادسية، الذي يملك لاعبين متميزين في خط الهجوم مثل إلتون، بيسمارك وكمارا، ونحن حللنا آخر مباراتين لمنافسنا القادسية الذي يلعب بشكل جيد ويُقدم مستويات متميزة”.

وأضاف زوان قائلًا: “نخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، ونُسابق الزمن لتطوير بعض الجوانب التكتيكية للفريق.. مستعدون للظهور بشكل جيد وإسعاد جماهيرنا ومع استمرارنا في العمل سنتحسن أكثر”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “يملك الفريق قائمة متكاملة بإمكانيات عالية، رغم افتقادنا لبعض اللاعبين، ومتأكد أننا سنُقدم مباراة متميزة، وكرة القدم ليست لمسة سحرية حتى يتغير كل شيء في يوم وليلة”.

واختتم زوران تصريحاته بالتأكيد على أن الهلال يُقدم أداءً متميزًا هجوميًا، ولكنه يعمل على تحسين بعض الجوانب الدفاعية للفريق من أجل الظهور بشكل أفضل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.