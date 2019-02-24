زوران وديجينيك وجمهور الاتحاد في مرمى لجنة الانضباط

المواطن - طارق سعد

ستكون الساعات القادمة حاسمة في الاجتماع المنتظر للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عطفاً على الأحداث المتعددة التي شهدها الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد، عندما حدث اشتباك بالأيدي بين لاعبي الفريقين استدعى دخول المدرب الهلالي زوران إلى أرضية الملعب، كما شهد الكلاسيكو حادثة رمي علب من جماهير الاتحاد على لاعب الهلال ديجينيك.

ودار جدل كبير في الوسط الإعلامي حول أحقية ديجينيك للعقوبة من عدمها، في ظل قرار الحكم الهولندي منحه البطاقة الصفراء لإثارته الجماهير الاتحادية.