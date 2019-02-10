زوران يعلن قائمة #الهلال في كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

أعلن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

واستبعد زوران من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراتي الذهاب والإياب أمام الاتحاد السكندري المصري في ربع نهائي كأس زايد كلًا من؛ الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الأسترالي ميلوس ديجينك، والعماني علي الحبسي.

وجاءت قائمة الهلال كالتالي؛ في حراسة المرمى عبدالله المعيوف، مروان الحيدري، ومحمد الواكد، وفي الدفاع؛ محمد سالم، محمد البريك، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، محمد جحفلي، أحمد شراحيلي، وليد الأحمد، ياسر الشهراني وحسن كادش.

وضمت قائمة الهلال أيضًا كلًا من؛ عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، عبدالملك الخيبري، محمد كنو، سلمان الفرج، هتان باهبري، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، أحمد أشرف، ذعار العتيبي، ونواف العابد.

وتواجد في قائمة الهلال لمباراتي الاتحاد السكندري في كأس زايد للأندية الأبطال، كل من؛ كارلوس إدواردو، محمد الشلهوب، خالد آل جبيع، عبدالرحمن اليامي، جوناثان سوريانو وبافيتيمبي غوميز.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد، يوم السبت الموافق 16 من فبراير، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، على أن تُقام مباراة إياب ربع نهائي كأس زايد في الإسكندرية، يوم 25 من الشهر ذاته.