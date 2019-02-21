سارة الودعاني تنشر أول صورة لمولودها سعد

المواطن - الرياض

شاركت خبيرة التجميل سارة الودعاني صورة مولودها الأول مع جمهورها عبر مواقع التواصل.

ونشرت سارة الودعاني صورة لها تحمل ابنها على يديها بعد ساعات من ولادته وعلقت على الصورة بالقول: الحمد لله يارب الحمد لله.

وتلقت سارة الودعاني التبريكات والتهاني من جمهورها فيما قامت هي بالتغريد إلى زوجها بالقول : يتربى في عزك يابوسعد”.

وردت سارة الودعاني على جمهورها بالقول : الله يبارك فيكم جميعا والله مره مقدره فرحتكم ومباركتمكم لي.

والمعروف أن سارة الودعاني خبيرة تجميل ومن مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وقبل عدة أشهر تزوجت من شاب يدعى عبدالوهاب سياف وأقيم حفل الزواج في المالديف.

وقبل الزواج نشرت سارة الودعاني، البالغة من العمر 28 عاماً، صوراً وفيديوهات على حسابها بموقع سناب شات”تظهر فيها مع عريسها ووالدها وأشقائها وضيوف الحفل، إضافة إلى فرقة فنية استعراضية شامية.

ولا تتحدث سارة الودعاني كثيراً عن زوجها وشريك حياتها بل تكتفي بالإشارة إليه بأول حرفين من اسمه باللغة الإنجليزية قبل الزواج وبعد الزواج منحته لقب ” أبونا”.

وعلى مدى الأشهر الأولى من زواج سارة الودعاني شاركت جمهورها أخبار حملها ودراستها وتفاصيل أخرى عن زوجها.